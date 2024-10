ATP Basel: Holger Rune zeigt Dominic Stricker Grenzen auf

Holger Rune hat gegen Dominic Stricker den Einzug das Viertelfinale beim ATP 500er-Turnier in Basel erreicht. Der Däne siegte 6:3, 7:6(2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 20:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune durfte sich über einen Sieg gegen Dominic Stricker freuen.

Holger Rune durchlief im ersten Satz mehrmals 15:30-Situationen und erarbeitete sich mit dem ersten Break des Spiels eine komfortable Führung, die der Däne gegen den lange verletzten Dominic Stricker in den Gewinn des ersten Satzes ummünzte.

Der mit einer Wildcard angetretene Stricker setzte sich im ersten Match in Basel gegen Tallon Griekspoor durch. Vor allem an die starke Aufschlagleistung vom Dienstag konnte der Berner im ersten Satz gegen Holger Rune nicht anknüpfen.

Dominic Stricker serviert zum Satzausgleich

Und der Däne ließ umgekehrt auch nichts zu, was Dominic Stricker in Zählbares hätte umwandeln können. Was sich jedoch im zweiten Durchgang zum Gefallen des Publikums ändern sollte. Holger Rune konnte ein langes Aufschlagspiel nicht durchbringen, was dem Lokalmatadoren neue Energie bescherte.

Doch der 21-Jährige konnte diesen Rückenwind nicht nutzen. Beim Stand von 5:3 servierte Stricker zum Satzausgleich. Holger Rune stemmte sich jedoch dagegen und durfte sich nach der dritten Chance über den Anschluss freuen und brachte die Partie im Tiebreak nach 1:29 Stunde ins Ziel.

Im Viertelfinale am Freitag wartet der nächste Schlagabtausch mit David Goffin. Der Belgier löste das Finalticket mit einem Dreisatzerfolg gegen Ugo Humbert, der hinter Holger Rune an Position fünf in das Turnier gestartet war.

Hier das Einzel-Tableau in Basel