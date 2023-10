ATP Basel: Matchbälle abgewehrt! Shevchenko schockt Fritz

Alexander Shevchenko hat den Plänen von Taylor Fritz, sich doch noch für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren, einen empfindlichen Rückschlag versetzt. Der Russe gewann nach Abwehr von zwei Matchbällen im Tiebreak des dritten Satzes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2023, 17:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Shevchenko hat in Basel für eine Überraschung gesorgt

Was für eine Enntäuschung für Taylor Fritz! Der US-Amerikaner, der sich als aktuell Neunter im Race to Turin durchaus noch Chancen auf einen Platz bei den ATP Finals in Turin ausrechnen darf, musste sich im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel Alexander Shevchenko mit 7:6 (7), 6:7 (6) und 6:7 (5) geschlagen geben. Dabei hatte Fritz beim Stand von 6:5 im Entscheidungssatz schon zwei Matchbälle. Aber der Ex-Schützling von Günter Bresnik parierte die Möglichkeiten seines Gegners mit guten Aufschlägen. Und durfte sich am Ende freudig erschöpft auf den Hallenboden in Basel fallen lassen.

Unglaubliche Statistik am Rande: Alexander Shevchenko ließ insgesamt 15 Breakbälle von Taylor Fritz zu - und verlor dennoch kein einziges Mal seinen Aufschlag.

Davor hatte es schon eine kleine Überraschung gegeben. Denn Tallon Griekspoor konnte sich gegen Alex de Minaur überraschend glatt mit 6:4 und 6:3 behaupten. Griekspoor spielt morgen im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz, der sich schon am Mittwoch mit 6:1 und 6:4 gegen Jan-Lennard Struff durchgesetzt hatte.

Am heutigen Donnerstagabend darf man auf den zweiten Auftritt von Holger Rune unter Coach Boris Becker gespannt sein. Rune trifft auf den gefährlichen Argentinier Sebastian Baez.

Hier das Einzel-Tableau in Basel