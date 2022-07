ATP Bastad: Dominic Thiem - Wenig Nachtleben, aber die Aussicht auf ein Halbfinale

Dominic Thiem spielt heute beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad gegen den Argentinier Sebastian Baez um den Einzug ins Halbfinale (ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky Austria und in unserem Liveticker). So weit ist der Österreicher zuletzt vor mehr als einem Jahr gekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 20:11 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist wieder back in business

Sieben Mal ist Nicolas Massu beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad angetreten. Zu einem Titel hat es für den Coach von Dominic Thiem nicht gereicht. Die Gründe dafür sind sicherlich vielschichtig, einen könnte Thiem nach seinem hart erkämpften Sieg gegen Roberto Bautista Agut so nebenbei in die Waagschale geworfen haben: Massu wisse einiges über Bastad, auch in Bezug auf das Nachtleben. Davon habe er, Thiem, aber noch nicht profitiert.

Verdient hätte sich der US-Open-Champion von 2020 eine Night Out am Donnerstag allemal, das Match gegen Bautista Agut hat Lust auf mehr gemacht. Thiem ließ sich diesmal durch zwischenzeitliche Tiefs nicht irritieren, vertraute weiterhin auf seine Vorhand und den Aufschlag, die Beinarbeit scheint ohnehin schon wieder auf dem Niveau von vor der Verletzung im vergangenen Jahr auf Mallorca zu sein. Und auch das Selbstvertrauen sollte wieder wachsen: Bautista Agut war nicht nur die Nummer drei in Bastad, der Spanier hatte auch vier der bisherigen fünf Partien auf der Tour gegen Thiem gewonnen.

Thiem wird vor Baez gewarnt sein

Und der Spanier, der sich aus Wimbledon wegen einer Corona-Infektion hatte zurückziehen müssen, machte es Thiem auch im Achtelfinale von Bastad nicht leicht. Aber wie schon gegen Emil Ruusuvuori am Dienstag zog Dominic Thiem auch gegen „RBA“ in den entscheidenden Phasen die richtigen Trümpfe.

Was das nun heißt? Zunächst einmal, dass Dominic Thiem kurz davor steht, erstmals seit dem ATP-Masters-1000-Turnier vergangenes Jahr in Madrid wieder die Vorschlussrunde eines Tour-Events zu erreichen. In der spanischen Hauptstadt war Thiem gegen Alexander Zverev ausgeschieden, in Bastad könnte er gegen seinen guten Kumpel Andrey Rublev drankommen. Mit dem Russen hat Thiem vor dem Wiedereinstieg bei den Salzburg Open in Spanien trainiert.

Am heutigen Freitag geht es aber zunächst einmal gegen Sebastian Baez, einen Wiedergänger von Thiems Spezi Diego Schwartzman. Ungefähr dieselbe Größe, exakt dieselbe Spielanlage: wieselflinke Beine und viel Spin in den Schlägen. Baez hätte bei den French Open vor ein paar Wochen fast Alexander Zverev nach Hause geschickt, der Deutsche musste einen Matchball abwehren. Baez hielt sich im Achtelfinale am Donnerstag mit Alejandro Davidovich Fokina nicht lange auf, gewann nach knapp 80 Minuten Spielzeit mit 6:2 und 6:3.

