ATP Bastad: Francisco Cerundolo holt gegen Sebastian Baez ersten ATP-Tour-Titel

Im argentinischen Finale von Bastad setzte sich Francisco Cerundolo in zwei Sätzen gegen Sebastian Baez durch und feiert damit seinen ersten Titel auf der ATP-Tour.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 16:14 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo holt in Bastad seinen ersten ATP-Tour-Titel

Die "argentinischen Meisterschaften" in Schweden sind geschlagen und Sieger blieb in dem Duell der in der Weltrangliste um fünf Positionen schwächer platzierte Francisco Cerundolo: Der im ATP-Ranking aktuell auf Platz 39 stehende 23-Jährige setzte sich im Endspiel des ATP-Sandplatz-Turniers von Bastad nach 1:49 Stunden gegen Landsmann Sebastian Baez mit 7:6 (4) und 6:2 durch.

Cerundolo stand bislang erst einmal in einem Endspiel auf ATP-Tour-Ebene, musste sich jedoch im Vorjahr in seiner Geburtsstadt Buenos Aires dem ebenfalls argentinischen Diego Schwartzman klar mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Baez wird nach dem diesjährigen Triumph beim ATP-World-Tour-250-Event in Santiago de Chile hingegen weiter auf seinen zweiten Turniersieg auf der großen Herrentour warten müssen.

