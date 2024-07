ATP Bastad: Rafael Nadal - immer noch eine lohnende Investition

Rafael Nadal spielt heute um den Halbfinaleinzug beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad. Das spielerische Level mag noch nicht wieder auf höchstem Stand sein - der Kampfgeist ist es sehr wohl.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 21:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal scheint wieder auf einem guten Weg zu sein

Wer weiß schon außer Rafael Nadal höchstselbst, wie sich der Körper des spanischen Matadors nach einem vierstündigen Kampf gegen einen Aufsteiger wie Mariano Navone anfühlt. Vielleicht stehen alle Ampeln auf Grün - und Nadal tritt in alter Frische gegen den kroatischen Qualifikanten Duke Ajdukovic an. Vielleicht lässt der 23-malige Grand-Slam-Champion aber auch Vorsicht walten - schließlich steht Olympia vor der Tür. Und das ist ja das erklärte Ziel von Rafael Nadal.

Den Fans in Bastad ist zu wünschen, dass es noch mehr von Nadal zu sehen gibt. Beim Auftakt gegen Leo Borg ließ er es noch ruhig angehen, gegen Cameron Norrie lieferte Nadal ein formidables Comeback im zweiten Satz - und gegen Navone war der Kampfgeist schon wieder auf dem allerhöchsten Level. Wer als Turnierveranstalter in Rafael Nadal investiert, der bekommt auch wirklich was für sein Geld. Immer schon.

Nadal auch noch im Doppel mit Ruud dabei

Die Nennung für die US Open in ein paar Wochen scheint also nicht nur eine Pflichtübung zu sein, um in New York bis auf weiteres einen Startplatz sicher zu haben. Wenn sich Rafael Nadal gut fühlt - warum sollte er sich dann nicht auch auf Hartplatz versuchen? Was dann die Frage nach sich zieht, ob die Abschiedsarien in Barcelona, Madrid und Roland Garros nicht vielleicht doch zu früh gesungen wurden.

Zuerst aber Bastad, dann Paris. Dort im Doppel mit Carlos Alcaraz, in Schweden ja auch schon mit zwei erfolgreichen Einsätzen im Paarlauf mit Casper Ruud. Ob das für heute vorgesehene Doppel-Halbfinale gegen die Brasilianer Orlando Luz und Rafael Matos aber wirklich zur Austragung kommt, das bestimmt alleine der Körper von Rafael Nadal.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad