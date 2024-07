ATP Bastad: Rafael Nadal startet Mission Olympia - nun auch im Einzel

Rafael Nadal trifft beim ATP-250-Turnier in Bastad am heutigen Dienstag auf Leo Borg. Damit beginnt für den Spanier auch die letzte Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 21:01 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal trifft auf Leo Borg

19 Jahre nach seinem bislang letzten Auftritt in Bastad ist Rafael Nadal also zurück im schwedischen Badekurort. Am Montag gewann der 22-fache Grand-Slam-Sieger an der Seite von Casper Ruud seine Erstrundenpartie in der Doppel-Konkurrenz, am (heutigen) Dienstag wird es für ihn erstmals im Einzel erst.

Nadal bekommt es in der ersten Runde mit Lokalmatador Leo Borg zu tun. Der Sohn der schwedischen Tennislegende Björn Borg konnte auf der ATP-Tour bislang erst einen Sieg feiern und ist in Bastad mit einer Wildcard ausgestattet. “Das wird ein spezieller Moment in meiner Karriere. Ich freue mich auf das Match”, hatte der Weltranglisten-461. nach der Auslosung gemeint.

Für Nadal wird es indes darum gehen, sich für die Olympischen Spiele (27. Juli bis 4. August) in Form zu bringen. Das Großereignis in Paris dürfte eines der letzten Highlights in der Karriere des 38-Jährigen werden. In der französischen Hauptstadt will der Spanier sowohl im Einzel als auch im Doppel (mit Carlos Alcaraz) nach einer Medaille greifen.

Sein bislang letztes Match auf der Tour bestritt Nadal Ende Mai bei den French Open in Paris, wo er dem späteren Finalisten Alexander Zverev in drei Sätzen unterlag. Rund eineinhalb Monate später gibt sich der ehemalige Weltranglistenerste erneut die Ehre. “Ich bin froh, nach fast 20 Jahren wieder in Bastad zu spielen”, so Nadal.

Zum Einzel-Tableau in Bastad