ATP Belgrad: Andrey Rublev löst letztes Semifinal-Ticket

Der Russe Andrey Rublev holte einen Zweisatz-Erfolg über den japanischen Qualifikanten Taro Daniel und steht damit beim ATP-Sandplatz-Turnier in Belgrad im Halbfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2022, 19:33 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht nach einem Zweisatz-Erfolg über den Qualifikanten Taro Daniel im Halbfinale von Belgrad

Bereits am Donnerstag hatten sich Turnierfavorit Novak Djokovic und der Russe Karen Khachanov ins Halbfinale der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Belgrad gespielt, heute folgten Fabio Fognini und Andrey Rublev nach. Zunächst setzte sich, wie berichtet, der an sechs gesetzte taliener gegen den Deutschen Oscar Otte mit 7:5, 6:4 durch, am späten Nachmittag feierte dann der Russe mit einem 6:3,-6:3-Erfolg über den japanischen Qualifikanten Taro Daniel den Halbfinal-Einzug.

Fognini führt im Head-to-head knapp gegen Rublev

Rublev ist bei seiner ersten Teilnahme beim mit knapp 600.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier in der serbischen Hauptstadt das erste Mal am Start und könnte in einem möglichen Endspiel um seinen dritten Turniererfolg in diesem Jahr spielen. In der Vorschlussrunde gegen Fabio Fognini treffen zwei Spieler aufeinander deren Head-to-head einen fast ausgeglichnen Stand von 5:4 für den Südeuropäer aufweist.

Am morgigen Samstag geht bereits ab 11:30 Uhr das Doppelfinale zwischen der topgesetzten kroatischen Paarung Nikola Mektic und Mate Pavic gegen das israelisch-ecuadorianische Duo Ariel Behar und Gonzalo Escobar über die Bühne, ab 14:00 Uhr steht dann das Top-Einzel des Tages zwischen Lokalmatador Djokovic und Kachanov auf dem Programm. Danach folgen Rublev und Fognini.

