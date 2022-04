Viertelfinal-Aus für Oscar Otte in Belgrad

Oscar Otte (ATP-Nr. 67) hat das Halbfinale des ATP-Turniers von Belgrad verpasst.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 22.04.2022, 15:12 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Der 28-Jährige verlor im Viertelfinale gegen den an Position sechs gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 5:7, 4:6.

Dennoch kann Otte das Turnier, bei dem er als einziger Deutscher an den Start ging, als Erfolg bewerten. Bei den Turnieren zuvor war er stets früher gescheitert und erzielte in Belgrad sein bislang bestes Saisonergebnis. Zudem wird er in der kommenden Woche nach Alexander Zverev die neue Nummer 2 in Deuschland stellen.

Fognini trifft am Samstag im Halbfinale auf den Sieger des letzten Viertelfinals zwischen dem Japaner Taro Daniel und dem an zwei gesetzten Russen Andrey Rublev.

Topfavorit bei dem mit 597.900 Euro dotierten Turnier bleibt Lokalmatador Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste bestreitet am Samstag das zweite Halbfinale gegen den Russen Karen Khachanov. Djokovic hatte am Donnerstag wieder einen Comebacksieg gefeiert, nachdem er bereits zum Auftakt beinahe ausgeschieden war.

Zum Einzel-Draw in Belgrad