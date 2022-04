ATP Belgrad: Neuerliches Comeback! Novak Djokovic nach Sieg über Miomir Kecmanovic im Halbfinale

Novak Djokovic ist beim ATP-250-Turnier in Belgrad ins Halbfinale eingezogen. Der Weltranglistenerste besiegte Miomir Kecmanovic mit 4:6, 6:3 und 6:3.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 18:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic gewann gegen Miomir Kecmanovic in drei Sätzen

Nach seiner mehr als dreistündigen Schlacht gegen Laslo Djere kehrte Novak Djokovic weniger als 24 Stunden später bereits wieder auf den Center Court in Belgrad zurück. Wie schon in seiner Auftaktpartie startete der Weltranglistenerste auch gegen Miomir Kecmanovic schwach, Satz eins ging folgerichtig mit 6:4 an den 22-Jährigen.

Kecmanovic führte auch im zweiten Durchgang bereits mit Break, danach drehte Djokovic aber auf: Der 20-fache Grand-Slam-Sieger gewann nach 1:2-Rückstand fünf der letzten sechs Games in Satz zwei und zeigte sich im alles entscheidenden Abschnitt anschließend von seiner besten Seite.

Mit zwei Breaks gegen Ende der Partie ließ Djokovic letzlich keine Zweifel über den Sieger aufkommen, mit einem sehenswerten Rückhandwinner entlang der Linie verwadelte er nach 2:18 Stunden seinen ersten Matchball zum 4:6, 6:3 und 6:3-Erfolg. Im Halbfinale trifft der 34-Jährige auf Karen Khachanov oder Thiago Monteiro.

Zuvor hatte die Nummer zwei des Turniers, Andrey Rublev, ein frühes Aus ebenfalls nur knapp vermieden. Der Russe zog durch einen 4:6, 7:6 (1) und 6:2-Erfolg über Jiri Lehecka in die Runde der letzten Acht ein. Auch Fabio Fognini und Oscar Otte qualifizierten sich für das Viertelfinale.

