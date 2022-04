ATP Belgrad: Holger Rune fertigt Garin ab, Miomir Kecmanovic potentieller Thiem-Gegner

Der dänische Youngster Holger Rune hat beim ATP-250-Event von Belgrad einen hervorragenden Start gefeiert und den als Nummer fünf gesetzten Cristian Garin klar in zwei Sätzen besiegt. Dominic Thiem könnte indes in Runde zwei auf Miomir Kecmanovic treffen, der Altmeister Richard Gasquet keine Chance ließ.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.04.2022, 17:24 Uhr

Miomir Kecmanovic steht in Belgrad in Runde zwei

Start nach Maß für den Youngster Holger Rune in Belgrad: Der 19-Jährige sorgte in Runde eins beim ATP-250-Event für eine kleine Überraschung und besiegte Sandplatzspezialist Cristian Garin mit 6:3 und 6:1 in zwei Sätzen. Der Chilene hat insbesondere auf Sand durchaus beachtliche Erfolge vorzuweisen, kommt in diesem Jahr aber bislang nicht wirklich in Schwung. Rune könnte in Runde zwei auf Taro Daniel oder Dusan Lajovic treffen.

Ebenfalls in der Runde der letzten 16 steht Miomir Kecmanovic. Der Serbe, der in den vergangenen Wochen in hervorragender Spiellaune agierte, ließ Altmeister Richard Gasquet keine Chance und löste in zwei Sätzen sein Zweitrundenticket. In diesem könnte es nun gegen Dominic Thiem gehen. Gesetzt den Fall, der Österreicher gewinnt sein erstes Spiel auf der ATP-Tour nach knapp zehnmonatiger Verletzungspause. Thiem trifft am morgigen Dienstag auf John Millmann.

Topgesetzt ans Werk in Belgrad geht indes die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic. Als Nummer zwei schlägt Andrey Rublev in der serbischen Hauptstadt auf.