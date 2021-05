ATP Belgrad: Novak Djokovic stürmt ins Halbfinale

Turnierfavorit Novak Djokovic ist völlig problemlos in das Halbfinale des zweiten ATP-Tour-250-Turniers in Belgrad eingezogen. Der Weltranglisten-Erste gewann gegen Federico Coria mit 6:1 und 6:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 15:17 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Novak Djokovic hat es am Donnerstag eilig gehabt

Da wäre wohl jede Trainingseinheit vor Ort in Paris bei den French Open anstrengender und vor allem länger gewesen: Denn Novak Djokovic, der als einziger der Top-Favoriten in dieser Woche an einem Turnier teilnimmt, verbrachte am Donnerstag lediglich 56 Match-Minuten auf dem Court in Belgrad, bevor er mit einem 6:1 und 6:0 gegen Federico Coria in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Events einzog. Bei seinem ersten Auftritt in seiner Geburtsstadt hatte Djokovic gegen Mats Moraing vor allem im zweiten Satz deutlich härter zu kämpfen, gegen en Argentinier Coria ging dem Branchenprimus alles ziemlich leicht von der Hand.

Djokovic nimmt auch deshalb am schon zweiten ATP-Turnier in Belgrad in diesem Frühjahr teil, weil sein Bruder dort als Turnierdirektor fungiert. Bei der ersten Auflage war Djokovic in der Vorschlussrunde an Aslan Karatsev gescheitert.

Im Halbfinale am Freitag könnte es nun zum rein serbischen Duell mit Dusan Lajovic kommen. Der muss sich aber zunächst einmal gegen den Slowaken Andrej Martin behaupten.

Hier das Einzel-Tableau in Belgrad