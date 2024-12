ATP Brisbane: Djokovic und Kyrgios doppeln gemeinsam auf

Nick Kyrgios wird beim ATP-Tour-250-Turnier nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel zurückkehren. Und das an der Seite von Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2024, 18:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic und Nick Kyrgios vor den Australian Open 2023

An “Buzz” mangelt es dem ATP-Tour-250-Turnier im Vorfeld wahrlich nicht. Dabei geht es erst am 30. Dezember los. Aber Nick Kyrgios ist dem Vernehmen nach bereits vor Ort, schlägt sich für sein Comeback ein. Und weil gerade Zeit ist, wird Kyrgios nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel aufschlagen: und das an der Seite von Novak Djokovic. Für die Australian Open hat sich Kyrgios dem Vernehmen nach mit Kumpel Thanasi Kokkinakis verabredet.

Novak Djokovic im Doppel - das gibt es nicht oft. 2024 sogar nur einmal, nämlich im Davis Cup gegen Griechenland, wo “Nole” an der Seite von Hamad Medjedovic vor heimischer Kulisse in Belgrad einen Sieg einfuhr. In der Saison 2023 nahm Djokovic an drei ATP-Turnieren im Doppel teil: gleich zu Beginn des Jahres gemeinsam mit Vasek Pospisil in Adelaide, später dann noch mit Nikola Cacic in Cincinnati und mit Miomir Kecmanovic in Paris-Bercy. Dazu kamen noch zwei Einsätze im Davis Cup.

Kyrgios und Kokkinakis gewinnen bei den Australian Open

Dass sich Nick Kyrgios und Novak Djokovic dermaßen gut verstehen, war vor ein paar Jahren noch nicht abzusehen. Da hatte der Australier an Djokovic in einem Podcast mit dem US-amerikanischen Journalisten Ben Rothenberg kaum ein gutes Haar gelassen. Danach setzte aber offenbar eine Periode der Annäherung ein. Ganz nahe kamen sich die beiden ja dann im Finale von Wimbledon 2022, dem ersten Endspiel für Kyrgios in einem Major. Djokovic gewann dieses in vier Sätzen.

Der letzte Doppel-Auftritt von Nick Kyrgios liegt sogar noch weiter zurück. Den gab es nämlich im Rahmen der ATP Finals 2022 in Turin. Für diese hatte sich Kyrgios mit Kokkinakis erstmals qualifiziert. Ausschlaggebend dafür war vor allem der überraschende Triumph bei den Australian Open jenes Jahres.