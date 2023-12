ATP Brisbane: Dominic Thiem vs James McCabe im Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 98) trifft zum Qualifikations-Auftakt beim ATP-Turnier in Brisbane in der Nacht zum 30. Dezember auf den Australier James McCabe. Das Spiel gibt es ab ca. 3.30 Uhr live in unserem Matchtracker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 19:51 Uhr

© GEPA Pictures

McCabe stellt die Nummer 272 im ATP-Ranking und ist meist auf der Challenger-Tour unterwegs.

Sollte Thiem gewinnen, käme es zum Duell mit Giulio Zeppieri oder Omar Jasika.

Wo kann ich Dominic Thiem sehen?

Das Match zwischen Dominic Thiem und James McCabe ist für ca. 3.30 Uhr MEZ angesetzt und wird nicht im TV übertragen. Bei uns seid ihr im Matchtracker dabei!