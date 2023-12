ATP Brisbane: Dominic Thiem eröffnet neue Saison gegen James McCabe

Dominic Thiem wird sein erstes Match der Saison 2024 gegen den Australier James McCabe bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 09:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem eröffnet die neue Saison in Brisbane

Für Dominic Thiem startet die Saison 2024 mit der Qualifikation für das ATP-250-Turnier in Brisbane. Seit Freitag kennt der ehemalige Weltranglistendritte nun auch seinen ersten Gegner in der neuen Spielzeit. Der an Position fünf gesetzte Thiem trifft in der ersten Qualifikationsrunde am Samstag auf den 20-jährigen James McCabe.

McCabe ist ein weitgehend unbeschriebenes Blatt und war in der vergangenen Saison meist auf der Challenger-Tour im Einsatz. Aktuell liegt der auf den Philippinen geborene Australier im Ranking auf Position 272 und damit 174 Plätze hinter Thiem.

Sollte Thiem, der am Freitag mit Rafael Nadal trainierte, gegen McCabe siegen, bekäme er es im Kampf um ein Hauptfeld-Ticket mit Giulio Zeppieri oder Omar Jasika zu tun. Weitere deutschsprachige Starter sind in der Brisbane-Qualifikation nicht am Start.

Das Quali-Tableau in Brisbane