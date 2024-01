ATP Brisbane: Rune mit Sieg gegen Safiullin erster Finalist

Im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane bezwingt der topgesetzte Holger Rune in zwei Sätzen Roman Safiullin und zieht somit als erster Spieler ins Endspiel ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 11:40 Uhr

© Getty Images Holger Rune schaffte mit einem Zweisatz-Sieg gegen Roman Safiullin den Einzug ins Endspiel von Brisbane.

Von Beginn an wollte der an Nr. 1 gesetzte Holger Rune seiner Favoritenrolle im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane gegen Roman Safiullin gerecht werden und schnappte sich gleich zu Beginn das erste Aufschlagspiel seines 26-jährigen Gegners. Im gesamten ersten Durchgang gestattete der 20-jährige Däne seinem Gegner keine einzige Break-Chance und servierte den ersten Satz souverän ohne Punktverlust aus.

Im zweiten Satz wechselte das Momentum zu Beginn mehrfach. Zuerst war es Rune, der mit einer 2:0-Führung startete, dann aber seinem russischen Gegner drei Spiele in Folge überlassen musste. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 3:3 hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele ohne eine Break-Chance zuzulassen. Im fälligen Tiebreak setzte Rune ein Statement und überließ seinem Gegner keinen einzigen Punkt zum finalen 6:3, 7:6 (0)-Erfolg nach 98 Minuten.

Im Endspiel wartet der Weltranglisten-8. auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem an Nr. 2 gesetzten Bulgaren Grigoror Dimitrov und dem Nadal-Bezwinger Jordan Thompson aus Australien.

