ATP Buenos Aires: Dominic Thiem startet gegen Alex Molcan

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires auf Alex Molcan aus der Slowakei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 14:39 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem startet in Buenos Aires gegen Alex Molcan

Keine leichte Aufgabe für Dominic Thiem zum Auftakt des 250er-Events in Buenos Aires. Der zweimalige Champion in der argentinischen Hauptstadt muss in Runde eins gegen Alex Molcan ran. der Slowake steht in der aktuellen Weltrangliste auf Platz 52 und die Nummer sieben des Events. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Sollte sich Thiem durchsetzen, könnte es in Runde zwei eine Vorschau auf ein mögliches Davis-Cup-Treffen im September geben: Dann nämlich, wenn Joao Sousa seine Erstrunden-Partie gegen einen Qualifikanten gewinnt.

Thiems Gegner Molcan wird von Marian Vajda betreut, dem Ex-Coach von novak Djokovic. Bei den Australian Open vor wenigen wochen schrammte der 25-jährige Linkshänder an einer Sensation vorbei. Molcan gewann gegen Félix Auger-Aliassime die ersten beiden Sätzen, konnte diesen Vorsprung aber nicht in ein Weiterkommen ummünzen.

Comeback von Alcaraz

Großes Augenmerk wirdin Buenos Aires aber auch auf das Comeback von Carlos Alcaraz gerichtet werden, der sein erstes Match seit dem Ausscheiden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy bestreiten wird. Alcaraz startet als Nummer eins mit einem Freilos, trifft danach entweder auf Laslo Djere oder Fabio Fognini. An Position zwei geht Cameron Norrie ins Rennen, gefolgt von Lorenzo Musetti. Auf den Italiener könnte Dominic Thiem im Viertelfinale treffen.

Thiem wird zum Auftakt des Sandplatz-Swings übrigens auch im Doppel an den Start gehen: Er trifft mit Diego Schwartzman zum Auftakt auf Sebastian Baez und Facundo Bagnis. Das österreichische Davis-Cup-Doppel versucht sich ebenfalls in Buenos Aires. Alexander Erler und Lucas Miedler haben in Runde eins die beiden Kasachen Andrey Golubev und Alexander Nedovyesov zugeteilt bekommen.

