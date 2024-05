ATP-Challenger: Zwei ehemalige Top-10-Spieler schlagen in Mauthausen auf

Mit großen Namen wartet die dritte Auflage des ATP-Challenger-Turniers in Mauthausen auf, das vom 5. bis 12. Mai als Event der 100er-Kategorie ausgetragen wird. Mit Diego Schwartzman und Lucas Pouille geben sich zwei ehemalige Top-10-Spieler in Oberösterreich die Ehre.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.05.2024, 14:30 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman zählt in Mauthausen zum absoluten Favoritenkreis.

Nach Dominic Thiem im letzten Jahr dürfen sich die Zuschauer in Mauthausen auch in diesem Jahr auf Top-10-Flair freuen. Gerade auf Sand als seinem Lieblingsbelag ist mit Diego Schwartzman immer zu rechnen. Der 31-jährige Argentinier sicherte sich auf der roten Asche drei seiner vier Titel auf der großen ATP-Tour und erreichte 2020 mit dem Halbfinal-Einzug in Roland Garros sein bestes Resultat auf Grand-Slam-Ebene. Im Ranking ist die ehemalige Nr. 8 der Welt etwas abgerutscht, steht aber als aktuelle Nr. 142 im ATP-Ranking direkt im Hauptfeld und wird hinter seinem 23-jährigen Landsmann Francisco Comesana, der sich erstmals in die Top 100 gespielt hat, als Nr. 2 des Turniers ins Rennen gehen.

Mit Lucas Pouille steht ein weiterer ehemaliger Top-10-Spieler im Hauptfeld des Challenger-Turniers. Der Franzose konnte in seiner Karriere bereits fünf Titel auf der ATP Tour gewinnen und sich 2019 für das Grand-Slam-Halbfinale bei den Australian Open qualifizieren. Zudem steht jeweils ein Viertelfinale in Wimbledon und den US Open auf seiner Habenseite. Eigentlich hatte der 30-jährige seine Karriere aufgrund mentaler Probleme fast schon beendet, jedoch animierte ihn das Fernziel Olympia 2024 in Roland Garros zum Comeback.

Vorjahresfinalist Misolic zum dritten Mal am Start

Nach Mauthausen zurückkehren wird der 22-jährige Grazer Filip Misolic, der sich im Vorjahr in einem inklusive der Regenpausen fast fünf Stunden dauernden Final-Drama in drei Sätzen dem Serben Hamad Medjodovic geschlagen geben musste und somit den zweiten österreichischen Titelgewinn nach dem Triumph des Matzeners Jurij Rodionov bei der Premierenausgabe knapp verpasste. Dank einer Wildcard ebenfalls bereits fix für das Hauptfeld ist mit Joel Schwärzler die aktuelle Nr. 1 der Junioren-Weltrangliste. Der 18-jährige Vorarlberger spielte in den letzten Wochen groß auf und erreichte mit dem Viertelfinal-Einzug in Tallahassee sein bislang bestes Resultat auf Challenger-Ebene. Ebenso werden der Niederösterreicher Dennis Novak und Lukas Neumayer aus Radstadt im Haupt-Wettbewerb vertreten sein, da sie aufgrund mehrerer Absagen inzwischen nachgerutscht sind. In der Qualifikation sind aus ÖTV-Sicht aktuell Sandro Kopp, Gerald Melzer und Neil Oberleitner gelistet, die vielleicht sogar noch in den Genuss einer Wildcard für das Hauptfeld kommen könnten.

ÖTV-Top-Doppel Erler/Miedler als Favoriten

Auch im Doppel werden die österreichischen Tennisfans absolut auf ihre Kosten kommen. Angeführt wird das Feld vom österreichischen Davis-Cup-Doppel Alexander Erler und Lucas Miedler, dass bereits fünf Titel auf der ATP Tour einfahren konnte und gerade nach dem zweimaligen Triumph bei den Generali Open in Kitzbühel und dem Titelgewinn bei den Erste Bank Open in Wien auf heimischem Boden immer ein heißer Anwärter auf den Sieg ist.