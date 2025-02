ATP Buenos Aires: Joao Fonseca holt sich ersten ATP-Titel!

Joao Fonseca hat sich beim ATP-250er-Turnier in Buenos Aires seinen ersten Karrieretitel geholt - mit erst 18 Jahren. Er reiht sich damit in eine prominente Riege an jungen Titelträgern der Tour ein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 22:57 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca

Fonseca gewann im Endspiel gegen Lokalmatador Francisco Cerundolo mit 6:4, 7:6 (1).

Der 18-jährige Brasilianer setzte damit seinen starken Lauf der letzten Monate fort. Bei den Australian Open hatte er mit einem Sieg über Top-Ten-Mann Andrey Rublev auf sich aufmerksam gemacht.

Fonseca ließ sich im Finale von Buenos Aires auch am Ende nicht aus dem Konzept bringen, als er zwei Mal nicht zum Match ausservieren konnte (beim 5:4 und beim 6:5). Im Tiebreak zog er schnell davon.

Fonseca ist der siebtjüngste Spieler seit 1990, der einen ATP-Titel holen konnte - hinter prominenten Namen wie Lleyton Hewitt, Andrei Medvedev, Kei Nishikori, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Michael Chang.

Alcaraz hatte 2021 seinen Premierentitel in Umag geholt, er war damals drei Monate jünger als Fonseca.

Weltranglisten: Fonseca rauscht in Top 70

Verrückt: Fonseca schlug auf dem Weg zum Titel vier Argentinier. Immerin darf Fonseca in der kommenden Woche dann selbst vor heimischem Publikum spielen, in Rio de Janeiro. “Eine unglaubliche Woche”, freute sich Finseca.

Finalgegner Cerundolo hatte im Viertelfinale gegen den topgesetzten Alexander Zverev gewonnen.

“Ich will all meinen Freunden und Sponsoren danken, die mir helfen, dass ich meinen Traum leben kann”, sagte Fonseco. “Mein eigentlicher Traum ist es, Tennis zu spielen. Natürlich will ich die Nummer 1 werden und Grand Slams gewinnen. Aber mein Traum ist es, einfach Tennis zu spielen.”

Fonseca klettert auch im ATP-Ranking weiter nach oben. Er ist als Nummer 99 in die Woche gegangen, ab morgen steht er bereits auf Platz 68. Vor einem Jahr war er noch außerhalb der Top 500 notiert.