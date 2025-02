ATP Buenos Aires: Rente? Nicht so schnell! Schwartzman schlägt Jarry

Diego Schwartzman hat noch mindestens ein ATP-Match vor sich. Der Argentinier besiegte bei seinem Abschiedsturnier in Buenos Aires Nicolas Jarry in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 22:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Diego Schwartzman hat noch mindestens ein ATP-Match vor sich

Was für eine Abschiedsparty für Diego Schwartzman! Und die ist nach dem 7:6 (10), 4:6 und 6:3 gegen Nicolas Jarry in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers noch nicht zu Ende. Vielmehr muss sich nun Pedro Martinez darauf einstellen, vor einer ziemlich enthusiastischen argentinischen Fantribüne gegen den Lokalmatador ran zu dürfen. Jarry half bei seiner Niederlage übrigens fleißig mit: Der Chilene leistete sich 79 Fehler ohne Not. Für eine Spielzeit von knapp unter drei Stunden ziemlich beachtlich.

Schwartzman, der im ersten Durchgang drei Satzbälle abwehren konnte, war es egal. Und etwaige schon vorbereitete Abschiedsreden müssen noch ein bisschen warten. Was auch für den baldigen Rentner galt: Er habe sich auf ein paar Tränen vorbereitet, so Schwartzman im On-Court-Interview. Aber nicht auf einen Sieg.

Vor der Partie von Diego Schwartzman hatte es auch schon so etwas wie Länderkampfstimmung rund um den nach Guillermo Vilas benannten Court gegeben. Denn Lokalmatador Tomas Martin Etcheverry duellierte sich mit dem Brasilianer Joao Fonseca. Und musste sich dem Youngster mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben.

Turnierfavorit Alexander Zverev greift zur Stunde gegen Dusan Lajovic ins Geschehen in der argentinischen Hauptstadt ein.

Hier das Einzel-Tableau in Buenos Aires