ATP Bukarest: Krise gestoppt? - Altmaier holt ersten Tour-Sieg des Jahres

Der Kempener Daniel Altmaier konnte beim ATP-Tour-250-Event in Bukarest endlich seinen ersten Matcherfolg in 2026 feiern.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 31.03.2026, 22:12 Uhr

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© Getty Images Hat Daniel Altmaier den Bann in Bukarest endlich durchbrochen?

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Bukarest ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis gefeiert. Der 27-Jährige aus Kempen gewann sein Auftaktmatch gegen den Spanier Pedro Martinez 6:1, 6:4 und feierte damit endlich seinen ersten Sieg des Jahres auf der Tour.

Altmaier dominierte das Match zu Beginn, nahm seinem Gegner früh zweimal den Aufschlag ab und verwandelte nach nur 30 Minuten seinen ersten Satzball. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein engeres Duell - mit dem besseren Ende für den an Nummer sechs gesetzten Altmaier, der im Achtelfinale des Sandplatzturniers auf den Kroaten Dino Prizmic trifft.

Altmaier hatte auf der ATP-Tour in dieser Saison zuvor kein Match gewonnen und war in acht Partien ohne Satzgewinn geblieben. Zuletzt hatte er beim Challenger-Turnier in Neapel mit dem Einzug ins Finale Selbstvertrauen gesammelt.

Das Einzel-Tableau in Bukarest