ATP: Carlos Alcaraz und Ausrüster Babolat verlängern Vertrag bis 2030

Im Rahmen der US Open in New York gab das französische Unternehmen bekannt, dass der Ausrüstervertrag mit Carlos Alcaraz um weitere sieben Jahre verlängert wurde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 05:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© (c) Babolat Carlos Alcaraz und Eric Babolat freuen sich über die Verlängerung des Vertrags

Manche Dinge im Leben passen einfach zusammen: Stan Laurel & Oliver Hardy, Pommes & Ketchup oder eben Carlos Alcaraz und Babaolat. Bereits seit seinem zehnten Lebensjahr besteht ein Vertrag zwischen dem aktuell Weltranglisten-Erste und dem Traditionsunternehmen aus Frankreich. Nun wurde im Rahmen der US Open in New York City bekannt gegeben, dass die so erfolgreiche Zusammenarbeit um weitere sieben Jahre verlängert wird.

Eric Babolat - Geschäftsführer und Ururenkel des Unternehmensgründers - höchstselbst unterzeichnete den Vertrag mit dem erst 20-jährigen Superstar aus Spanien. Die Riege der Spieler, die in den letzten 150 Jahren von Babolat ausgestattet wurden, liest sich wie das absolute "Who is who" der Tennisgeschichte: René Lacoste, Arthur Ashe, Björn Borg, Pete Sampras, Kim Clijsters, Caroline Wozniacki sowie Rafael Nadal - um nur einige zu nennen.

Pure Aero 98 ist der Schläger der Wahl

„Die Fachleute von Babolat arbeiten schon seit über zehn Jahren mit mir zusammen, um mir für meine Performance das beste Tennisequipment zu bieten“, schwärmt Alcaraz. „Mein mit RPM Blast besaiteter Pure Aero 98 ist für mich mehr als nur ein Tennisschläger. Mit ihm gehöre ich zur BABOLAT-Familie, und einige Leute von BABOLAT betrachte ich als Teil meines Teams."

Ebenso begeistert ist Eric Babolat: "Carlitos Alcaraz ist ein großes Vorbild, er teilt unsere Werte: ‚Ohne Fleiß kein Preis.‘ Außerdem ist er eine unglaubliche Inspiration für die junge Generation und alle Tennisfans. Man konnte sehen, wie die Leute ihn in Roland Garros und Wimbledon ins Herz geschlossen haben. Seine positive Energie, sein Einfallsreichtum auf dem Platz, sein toller Sportsgeist und seine pure Freude am Tennisspielen: Das spricht wirklich jeden an."