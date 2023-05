ATP: Carlos Alcaraz wieder Nummer 1, Jan-Lennard Struff löst Alexander Zverev ab

Während Carlos Alcaraz den Spitzenplatz in den ATP-Charts von Novak Djokovic zurückerobern konnte, verdrängt Jan-Lennard Struff seinen Landsmann Alexander Zverev als bestplatzierten deutschen Tennisspieler.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 22.05.2023, 11:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist wieder die Nummer eins im internationalen Herren-Tennis

Veränderungen am Gipfel der ATP-Weltrangliste: Carlos Alcaraz ist nach einer bislang starken Sandplatzsaison zurück auf Position eins. Der Spanier hatte etwa die Klassiker in Barcelona und Madrid für sich entschieden. Der bisher führende Grand-Slam-(Mit-)Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien fiel auf Rang drei hinter Rom-Gewinner Daniil Medvedev zurück.

In Abwesenheit von Rekordsieger Rafael Nadal gehen die drei Topspieler mit großen Ambitionen in Paris bei den French Open an den Start. US-Open-Champion Alcaraz peilt den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an, indes könnte der "Djoker" mit seinem 23. Major-Titel alleiniger Rekordhalter bei gewonnenen Grand-Slam-Championaten werden könnte.

Struff und Hanfmann im Höhenflug

Auch bei den deutschen Herren gab es einen Wechsel an der Spitze: Jan-Lennard Struff hat Alexander Zverev offiziell als Nummer eins der DTB-Herren abgelöst. Im neuen ATP-Ranking liegt der 33-Jährige auch dank seines Finaleinzugs beim Masters in Madrid vor rund zwei Wochen auf Rang 26 - einen Platz vor Zverev, der nach seiner schweren Knöchelverletzung vor rund einem Jahr weiter seine Topform sucht.

Für Struff ist es vor dem Highlight der Sandplatzsaison in Paris die beste Platzierung seiner Karriere. Yannick Hanfmann, der auf dem Weg ins Viertelfinale beim Masters in Rom zuletzt gleich zwei Top-Ten-Spieler ausschaltete, stößt als 64. ebenfalls in bislang unerreichte Sphären vor.

Ofner mit Karrierebestleistung

Bei den österreichischen Tennis-Assen werden kleinere Brötchen gebacken: Dominic Thiem liegt mit der Teufels-Zahl von 666 ATP-Punkten auf Rang 91 - hoffentlich kein schlechtes Omen für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der Steirer Sebastian Ofner hat mit Platz 118 sein bislang bestes Karriereergebnis erreicht.

