ATP: Casper Ruud - Pause statt Houston

Casper Ruud hat nach seiner Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz im ATP-Masters-1000-Turnier in Miami für das 250er-Event in Houston zurückgezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 08:34 Uhr

© Getty Images Casper Ruud wird erst in Europa auf Sand einsteigen

Die Zeichen standen für die Veranstalter des ATP-Tour-250-Events von Houston schon nicht günstig, als Casper Ruud im zweiten Satz des Endspiels den Physio auf den Court kommen ließ, um sich an der linken Hüfte behandeln zu lassen. Ruud brachte das Finale gegen Carlos Alcaraz ordentlich über die Bühne, mit dem besseren Ende für den Spanier. Aber dass der Norweger nur ein paar Tage später in Houston tatsächlich aufschlagen würde, schein schon am Sonntag eher unwahrscheinlich.

Und so ist beim einzigen Sandplatz-Turnier der USA nun Lokalmatador Michael Mmoh in den Genuss gekommen, nicht nur für Ruud als Lucky Loser nachzurücken, sondern auch gleich dessen Freilos mitzunehmen. Mmoh ist einer von 16 (!) US-Amerikanern, die im 28er-Roster vermerkt sind.

Für Casper Ruud ergibt sich andererseits nun ein Erholungsfenster, das der Weltranglisten-Siebente gut gebrauchen kann. Denn schon kommende Woche steht das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo an, gefolgt von dem 500er in Barcelona, danach hat sich Ruud für einen Start in München entschieden. Ein äußerst strammes Programm für den 23-Jährigen, der in diesem Jahr wegen einer Verletzung die Australian Open auslassen musste. In Buenos Aires aber immerhin schon einen Turniersieg gefeiert hat. Den insgesamt siebenten seiner Karriere.

Hier das Einzel-Tableau in Houston