ATP Chalenger Ismaning: Bachinger im Viertelfinale, auch Otte weiter

Während Matthias Bachinger beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaning bereits im Viertelfinale steht, hat Oscar Otte zum Auftakt einen knappen Sieg gegen Robin Haase errungen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 06:22 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Oscar Otte ist in Ismaing weiter dabei

Lokalmatador Matthias Bachinger (ATP 269) begeistert weiterhin die Ismaninger Zuschauer. Nachdem sich der Münchner erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte und gestern sein Auftaktmatch im Hauptfeld gegen den Türken Altug Celikbilek (ATP 164) gewinnen konnte, sicherte sich der 34-jährige heute den Einzug ins Viertelfinale. Nach verlorenem ersten Satz im Tiebreak kämpfte sich der Schützling von Alexander Satschko zurück und holte sich nach exakt zwei Stunden den Sieg ohne eigenen Aufschlagverlust mit 6:7, 6:4 und 6:2.

Im Anschluss an das Match kommentierte Bachinger: „Es war ein sehr schwieriges Match, da er auf Teppich sehr gut spielt und stark serviert. Im ersten Satz hatte ich meine Chancen, aber die hat er gut abgewehrt. In den folgenden Sätzen habe ich mich dann gesteigert und mein hohes Level bis zum Schluss gehalten. Ich bin mega happy, dass ich das Match gewonnen habe. Zum Glück habe ich morgen frei und kann mich etwas regenerieren, um am Freitag wieder voll anzugreifen.“

Otte meistert Auftakthürde

Im ersten Match auf dem Center-Court bekam es der 28-jährige Kölner Oscar Otte (ATP 135), der seine erfolgreiche Grand Slam-Saison mit dem Achtelfinaleinzug bei den US Open krönen konnte, mit dem niederländischen Routinier Robin Haase (ATP 230) zu tun. Nach einem denkbar knappen Satzverlust im Tiebreak drehte der an Position fünf gesetzte Otte das Match und setzte sich nach 1:52 Stunden Spielzeit bei 27 geschlagenen Assen mit 6:7, 6:4, 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft der Schützling von Peter Moraing im rein deutschen Duell auf den Giessener Qualifikanten Julian Lenz (ATP 314). Ursprünglich war die Begegnung zwischen den DTB Spielern Mats Moraing (ATP 154) und Yannick Maden (ATP 291) als erstes Spiel des Tages angesetzt. Aufgrund von Problemen im linken Knie sagte der 29-jährige Essener Moraing seinen Start kurz vor Matchbeginn ab. Somit steht der 31-jährige Stuttgarter Maden kampflos in der zweiten Runde, wo er dem tschechischen Qualifikanten Jonas Forejtek (ATP 310) gegenüberstehen wird.

Squire unterliegt Bemelmans

Vor einer schweren Aufgabe stand heute der 21-jährige Henri Squire (ATP 614) aus Düsseldorf, der in den letzten Wochen drei Finals auf der ITF World Tennis Tour erreicht hatte. Sein Gegner Ruben Bemelmans (ATP 221) konnte in seiner Karriere schon drei Challenger-Titel auf Teppichbelag in Deutschland einheimsen. Mit 84% gewonnener 1. Aufschläge triumphierte der 33-jährige Belgier in 56 Minuten mit 6:3 und 6:4.

Alle Top 100 Spieler ausgeschieden

Nachdem mit dem Australier Jordan Thompson (ATP 71) und Jiri Vesely (ATP 78) aus Tschechien die beiden topgesetzten Spieler bereits ausgeschieden waren, hat es heute auch die Nr. 3 des Turniers erwischt. In einem spannenden Match verlor der Italiener Andreas Seppi (ATP 98) nach knapp zwei Stunden Spielzeit gegen Kacper Zuk (ATP 163) aus Polen mit 6:4, 4:6 und 6:7. Mit dem Slowaken Lukas Lacko (ATP 212) ist nach den Niederlagen des Karlsruhers Yannick Hanfmann (ATP 127) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 189) aus der Schweiz nur noch ein ehemaliger Sieger der Wolffkran Open im Bewerb. Der Champion von 2019 besiegte den an Nr. 6 gesetzten Tschechen Tomas Machac (ATP 136) in einem ebenfalls engen Match mit 6:7, 6:4, 7:6 nach 2:17 Stunden. Im Viertelfinale steht der 33-jährige dem Lokalmatador Matthias Bachinger gegenüber.