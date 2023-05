ATP Challenger Aix-en-Provence: Andy Murray fixiert Endspiel gegen Tommy Paul

Andy Murray steht beim Challenger-Turnier in Aix-en-Provence im Finale. In diesem trifft der Brite auf Tommy Paul.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 19:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray trifft am Sonntag auf Tommy Paul

Das ATP-175-Challenger-Turnier im französischen Aix-en-Provence hat sein Traumfinale: Sowohl Publikumsliebling Andy Murray als auch der topgesetzte Tommy Paul lösten am Samstag mit souveränen Erfolgen in der Vorschlussrunde ihre Tickets für das mit Spannung erwartete Endspiel am Sonntag.

Zunächst setzte sich Paul gegen David Goffin problemlos mit 6:4 und 6:2, Murray zog anschließend mit einem 7:5 und 6:1-Sieg über Lucky Loser Harold Mayot nach.

Murray hat somit weiterhin die Chance, seinen dritten Titel auf der Challenger-Tour zu holen. Im Head to Head mit Paul liegt der ehemalige Weltranglistenerste allerdings zurück: Das bislang einzige Duell der beiden entschied der US-Amerikaner 2021 in Stockholm in drei Sätzen für sich.

Hier das Einzel-Tableau in Aix-en-Provence