ATP Challenger Alicante: Maximilian Marterer scheitert im Halbfinale

Maximilian Marterer ist im Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Alicante gegen den Franzosen Constant Lestienne ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 15:42 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Maxi Marterer hat in Alicante ein gutes Turnier gespielt

Marterer musste sich Lestienne nach einer Spielzeit von 97 Minuten in der Akadamei von Juan Carlos Ferrero mit 6:7 (3) und 4:6 geschlagen geben. Damit kommt es am morgigen Sonntag zu einem rein französischen Endspiel. Denn im ersten Halbfinale hatte Hugo Grenier in drei Sätzen gegen Dennis Novak gewonnen.

Hier das Einzel-Tableau in Alicante