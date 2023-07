ATP Challenger Amersfoort: Marterer und Molleker erreichen Halbfinale

Maximilian Marterer und Rudi Molleker sond ins Hablfinale des ATP-Challenger-Turniers im niederländischen Amersfoort eingezogen. Dort treffen die beiden Deutschen morgen aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 17:38 Uhr

© GEPA Pictures Maxi Marterer spielt in den Niederlanden groß auf

Starke Vorstellungen von Maxi Marterer und Rudi Molleker in Amersfoort: Der an Position fünf gesetzte Marterer, der zuletzt nach überstandener Qualifikation in Wimbledon bis in die dritte Runde vorgedrungen war (dort verlor er gegen Alexander Bublik), besiegte den Belgier Michael Geerts souverän mit 6:1 und 6:2.

Molleker wiederum ließ gegen Gauthier Onclin, ebenfalls einen Belgier, nichts anbrennen und gewann mit 6:2 und 6:2. Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde, wo Marterer und Molleker morgen aufeinandertreffen, haben beide schon mal 30 Punkte für die ATP-Weltrangliste sicher. Dem Finalisten werden 50 Zähler gutgeschrieben, der Sieger in Amersfoort erhält 75.

