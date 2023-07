ATP-Challenger Amersfoort: Maximilian Marterer sichert sich den Titel klar

Der Deutsche Maximilian Marterer hat das Finale beim ATP-Challenger-75-Turnier im Amersfoort gegen den Franzosen Titouan Droguet klar für sich entschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 16:42 Uhr

© GEPA pictures Maximilian Marterer traf im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Amersfoort auf den Franzosen Titouan Droguet

Schöner Erfolg für Maximilian Marterer beim ATP-Sandplatz-Challenger-Event in Amersfoort: Der Weltranglisten-157. aus Nürnberg setzte sich im Endspiel der Veranstaltung der 75er-Kategorie gegen den an acht gereihten Franzosen Titouan Droguet nach nur 66 Spielminuten klar mit 6:4, 6:2 durch.

Für den ehemals an 45 platzierten Deutschen ist es der zehnte Challenger-Titel in seiner Karriere. Der letzte volle erfolg gelang Marterer 2020 beim Hartplatz-Challenger in Bratislava, als er im Finale den Tschechen Tomas Machac in drei Sätzen bezwingen konnte. Ebenfalls ein Lebenszeichen gab Rudolf Molleker in den Niederlanden von sich. Der 22-Jährige scheiterte erst im Halbfinale am späteren Sieger Marterer.

Hier das Einzel-Tableau aus Amersfoort.