ATP Challenger: Bachinger im Halbfinale von Forli, Lenz ausgeschieden

Matthias Bachinger hat das Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Forli erreicht. Julian Lenz ist dagegen im Viertelfinale gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2021, 18:21 Uhr

© Getty Images Matthias Bachinger steht in Forli in der Vorschlussrunde

Bachinger hatte im Achtelfinale von der Aufgabe der Nummer eins des Turniers, Oscar Otte, profitiert. Am Freitag nun besiegte der deutsche Veteran den Türken Altug Celikbilek mit 7:6 (4) und 7:5. In der Vorschlussrunde spielt Bachinger am Samstag entweder gegen den Österreicher Jurij Rodionov oder Lokalmatador Flavio Cobolli.

Julian Lenz hatte in seinem Viertelfinale dagegen nichts zu melden. Lenz unterlag dem an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Maxime Cressy mit 3:6 und 4:6.

