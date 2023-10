ATP Challenger Bratislava: Dominic Thiem eröffnet gegen Vitaliy Sachko

Dominic Thiem wird das Challenger-Turnier in Bratislava als topgesetzter Spieler in Angriff nehmen. Zum Auftakt trifft der Österreicher auf Vitaliy Sachko.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 19:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Dominic Thiem schlägt in Bratislava auf

Nach seinem Viertelfinal-Aus beim ATP-250-Turnier in Astana wird Dominic Thiem in der kommenden Woche wieder auf der Challenger-Tour aufschlagen. Der US-Open-Sieger von 2020 ist in Bratislava topgesetzt und bekommt es zum Auftakt mit Vitaliy Sachko zu tun.

Das bisher einzige Aufeinandertreffen mit dem Ukrainer gewann Thiem vor drei Jahren in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien mit 6:4 und 7:5. Aktuell liegt Sachko in der Weltrangliste auf Position 161.

Auch Stricker spielt in Bratislava

Sollte Thiem die Auftakthürde nehmen, würde er im Achtelfinale gegen Gabriel Diallo oder Arthur Fery spielen. Möglicher Viertelfinalgegner des 30-Jährigen ist Liam Broady, in der Vorschlussrunde könnte er auf Tomas Machac oder Maxime Cressy treffen. Nummer zwei des Turniers ist der Schweizer Dominic Stricker.

Neben Thiem steht mit Filip Misolic in Bratislava ein weiterer Österreicher direkt im Hauptfeld. Der Steirer eröffnet gegen den an Position sechs gesetzten Zsombor Piros. Zudem greift Dennis Novak in der Qualifikation an. Der Weltranglisten-196. trifft in dieser zum Auftakt auf Leo Borg.

Das Einzel-Tableau in Bratislava