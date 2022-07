ATP-Challenger Braunschweig: Marterer und Struff heute um´s Finale

Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff haben beim ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig heute die Chance, ein rein deutsches Finale klarzumachen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2022, 22:52 Uhr

© Debbie Jayne Kinsey Maximilian Marterer spielt heute in Braunschweig um den Einzug in das Endspiel

Maximilian Marterer und Jan-Lennard Struff haben die Umstellung von Rasen auf Asche bestens bewältigt. Die beide Deustchen konnten sich am Donnerstag in ihren Viertelfinal-Matches beim ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig durchsetzen und ließen den Traum von einem rein deutschen Endspiel damit am Leben. Der weg in die Vorschlussrunde fiel allerdings unterschiedlich mühsam aus: Während Struff gegen Taro Daniel beim 6:2, 6:1 keine Probleme hatte, musste Marterer gegen Bernabe Zapata Miralles über die volle Distanz gehen, siegte mit 6:3, 6:7 (5) und 7:6 (4).

Im Halbfinale spielt zunächst Struff (nicht vor 14:30 Uhr) gegen den Chinesen Zhizhen Zhang, danach folgt die Partie zwischen Marterer und dem Schweizer Henri Laaksonen.

Hier das Einzel-Tableau in Braunschweig