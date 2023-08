ATP-Challenger Cordenons: Von 0:9 auf 11:9 - skurriles Matchtiebreak im Doppel

Niki Kaliyanda Pooncha und Adam Taylor gelangen beim ATP-Challenger-75-Turnier in Cordenons im Match-Tiebreak elf Punkte in Folge und holten sich noch den Sieg.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 08:36 Uhr

© Twitter Im Doppelwettbewerb des ATP-Challenger-Turniers in Cordenons spielten sich skurrile Szenen ab

Gut, nominell gesehen, ist die Doppel-Erstrundenpaarung beim ATP-Challenger-75-Turnier in Cordenons (Italien) zwischen Niki Kaliyanda Poonacha (Indien) / Adam Taylor (Australien) gegen Roman Andres Burruchaga / Hernan Casanova (beide Argentinien) kein absoluter Pflicht-Hingucker. Doch zumindest das Ende der Partie war durchaus sehenswert und dürfte wohl auch Einzug in die Rekordbücher der ATP-Historie halten.

Nach einem klaren ersten Satz für die beiden Südamerikaner kämpften sich der Inder und der Australier mit einem Tiebreak zu sechs in den dritten Durchgang und damit in eine Kurzentscheidung auf 10 Gewinnpunkte, kurz auch Match- oder Champions-Tiebreak genannt.

Und dort passierte das, was es vorher in einem Wettbewerbsspiel womöglich noch nie gegeben hatte: Kaliyanda Poonacha/Talyor lagen rasch mit 0:9 im Hintertreffen, Burruchaga/Casanova durften sich über acht Matchbälle in Folge freuen. Aber so sie das taten, taten sie es zu früh, denn den beiden Argentiniern gelang ab diesem Zeitpunkt kein einziger Punkt mehr.

Am Ende waren also Kaliyanda Poonacha und Talyor die glücklichen Sieger und Burruchaga/ Casanova müssen sich fragen, wie so etwas eigentlich passieren kann. Hier die interessante Phase des Match-Tiebreaks:

