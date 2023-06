ATP Challenger: Die Schwaben Open kehren zurück

Nach 3-jähriger Corona-Pause wird die 2. Auflage der Schwaben Open in den bayerischen Sommerferien vom 20. bis 26. August 2023 über die Bühne gehen. Das mit 36.000 Euro dotierte ATP Challenger-Turnier der Kategorie 50 wird auch in diesem Jahr auf der idyllisch gelegenen Anlage des TC Augsburg im Siebentischwald ausgetragen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 17:17 Uhr

© Schwaben Open / Andreas Schebesta Yannick Hanfmann siegte 2019 bei der ersten Auflage der Schwaben Open.

Riesige Vorfreude herrscht bei den Veranstaltern der Schwaben Open und den zahlreichen Helfern des ausrichtenden TC Augsburg Siebentisch. Nachdem Corona dem Turnier drei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, kehrt das renommierte Tennis-Turnier wieder in den Kalender der ATP Challenger-Tour zurück und knüpft damit an die erfolgreiche Erstausgabe im Jahr 2019 an.

Premierensieger Hanfmann startet durch

Wie präsent die Geschehnisse der ersten Turnierauflage trotz der langen Pause noch sind, verdeutlicht gerade die aktuelle sportliche Entwicklung von Yannick Hanfmann, der sich in der ersten Ausgabe der Schwaben Open mit dem Titel krönte. Nach seinem Lauf beim Masters-Turnier in Rom, wo der Karlsruher aus der Qualifikation bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte und sich nur dem späteren Sieger Daniil Medvedev geschlagen geben musste, knüpfte der 31-jährige auch bei den French Open nahtlos an diese Leistungen an und steht unmittelbar vor dem Einzug in die Top 50. Auch sein damaliger Finalgegner in Augsburg, Emil Ruusuvuori aus Finnland, sorgt seit geraumer Zeit für Furore auf der ATP-Tour und zählt seit knapp einem Jahr zu den 50 besten Spielern der Welt.

Attraktiver Spielermix

Auch in diesem Jahr wird wieder absolutes Top-Tennis im Siebentischwald geboten. Neben etablierten Weltklassespielern werden auch wieder zahlreiche „Stars von Morgen“ ihre Visitenkarte auf der Anlage des Tennis Clubs Augsburg abgeben. Zudem ist das Turnier auch ein wichtiges Sprungbrett für die einheimische Nachwuchselite, wie das Beispiel von Davis-Cup-Spieler Daniel Altmeier zeigt. Der 24-jährige Kempener konnte 2019 mit einer Wildcard ausgestattet bis ins Viertelfinale vordringen und hat sich mittlerweile in den Top 100 der Weltrangliste etabliert. Bei den French Open begeisterte Altmaier vor kurzem mit einem fantastischen 5-Satz-Sieg gegen den Top 10-Spieler Jannik Sinner.

Rahmenprogramm für die ganze Familie

Die Schwaben Open werden den Zuschauern nicht nur Weltklasse-Tennis, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm bieten. Abseits des Platzes ist für Unterhaltung der ganzen Familie, einschließlich kulinarischer Köstlichkeiten und Aktivitäten für die Kinder gesorgt. "Neben erstklassigem Tennis wollen wir den Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis bieten", sagt Felix John Turniermanager der Schwaben Open. "Wir haben hart daran gearbeitet, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, das sowohl Tennisfans als auch Familien anspricht. Wir sind überzeugt, dass die Schwaben Open auch 2023 wieder ein voller Erfolg werden."

Ticketverkauf gestartet

Der Ticketverkauf für die Schwaben Open hat bereits begonnen und erfreut sich großer Nachfrage. Weitere Informationen zu den Schwaben Open 2023, einschließlich des Spielplans, der Spielerliste und des Rahmenprogramms, finden sich auf der offiziellen Turnier-Website unter www.schwabenopen.de. Auch über die Social-Media-Kanäle können sich die Tennisfans auf dem Laufenden halten und verpassen somit keine Neuigkeit rund um das Turnier.