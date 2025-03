ATP-Challenger Girona: Marin Cilic spielt morgen um den Titel

Marin Cilic ist mit einem überzeugenden 6:4 und 6:4 gegen Jesper de Jong in das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Girona eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 16:26 Uhr

© Getty Images Marin Cilic spielt morgen in Girona um den Titel

Marin Cilic möchte es offenbar wirklich noch einmal wissen. Und ist sich auch als ehemaliger US-Open-Champion nicht zu schade, Punkte auf der ATP-Chalenger-Tour zu sammeln. Andererseits ist der 36-Jährige in der aktuellen Weltrangliste an Position 143 notiert. Da ist jeder Punkt wichtig. UNd im spanischen Girona könnten nach dem 6:4 und 6:4 gegen Jesper de Jong im morgigen Endspiel immerhin 100 dazukommen.

Finalgegner wird Elmer Moeller sein. Der Däne hatte mit Dusan Lajovic beim 6:2 und 6:1 noch weniger Probleme als Cilic gegen de Jong.

Dass Marin Cilic wieder besser in Schwung kommt, hatte sich ja schon in Dubai angedeutet. Da besiegte der Kroate zunächst Alex de Minaur, danach Alexei Popyrin, ehe sich Cilic im Viertelfinale in drei Sätzen Félix Auger-Aliassime geschlagen geben musste.

Hier das Einzel-Tableau in Girona