ATP-Challenger Guayaquil: Daniel Altmaier holt den Titel!

Daniel Altmaier hat beim Challenger-Event von Guayaquil den Titel gewonnen. Weniger gut lief es hingegen für Jan-Lennard Struff und Anna-Lena Friedsam.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.11.2022, 21:37 Uhr

© Getty Images Große Freude bei Daniel Altmaier

Toller Erfolg für Daniel Altmaier: Der Deutsche holte beim Challenger-Event von Guayaquil mit einem 6:2 und 6:4-Erfolg über den topgesetzten Federico Coria den Titel. Erst in der Vorwoche hatte der 24-Jährige in Lima triumphiert. Durch seine starken Leistungen verbessert sich Altmaier in der Weltrangliste auf Platz 80.

Jan-Lennard Struff verpasste beim Challenger-Turnier in Bergamo hingegen den Titel. Der 32-Jährige unterlag Otto Virtanen im Endspiel mit 2:6 und 5:7.

Auf Frauenseite verlor Anna-Lena Friedsam das Finale des WTA-125-Events von Midland gegen die an Position sieben gesetzte Catherine McNally klar mit 3:6 und 2:6.