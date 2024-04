Ein 1000er-Event in Saudi-Arabien? Noch dementiert die ATP

Es sieht danach aus, als sollte ab Anfang 2027 ein zehntes ATP-Masters-1000-Event Eingang in den Tenniskalender finden. In Saudi-Arabien. Die ATP will davon allerdings (noch) nichts wissen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 21:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Craig Tiley wird mit einem 1000er zu Beginn der Saison nicht happy sein

Die WTA Finals (erstmals in dieser Saison) und die #NextGen Finals (seit 2023) werden ja schon in Saudi-Arabien ausgetragen, nun soll spätestens ab 2027 auch ein ATP-Masters-1000-Event eben dort stattfinden.Das berichteten zunächst italienische Medien am Donnerstag, nachdem diese Information aus den gerade in Madrid stattfindenden Meetings der größten Player im Welttennis gelacht wurde.

Als Datum wurde gleich der Jahresanfang genannt. Was mindestens einem Mann nicht gefallen würde: Craig Tiley, dem umtriebigen Chef von Tennis Australia. Denn damit wäre der United Cup wohl Geschichte, im Grunde wird die ganze zu den Australian Open hinführende Turnierserie mit Veranstaltungen etwa in Adelaide, Brisbane und Sydney (aber auch im neuseeländischen Auckland) entwertet.

Kommt die Begeisterung auch in Saudi-Arabien?

Allesamt Events, die zwar keine hohe Dotierung aufzuweisen hatten. Aber ein Merkmal, das im Tennis-Entwicklungsland Saudi-Arabien wohl bis auf weiteres nicht zu beobachten sein wird: volle Tribünen mit Fans, die den Tennissport lieben.

Die ATP allerdings will von alledem noch nichts wissen. Und hat sich bemüßigt gefühlt, auf dem Kurznachrichtendienst X eine Klarstellung zu bringen.

Es bleibt spannend.