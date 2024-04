ATP Masters Madrid: Rafael Nadal hat mit dem Junior keine Probleme

Rafael Nadal ist mit einem zügigen 6:1 und 6:0 gegen Dariwn Blanch in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dort wartet wie zuletzt in Barcelona Alex de Minaur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 19:21 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat sich am Donnerstag locker einspielen können

Jedes Match von Rafael Nadal in Madrid könnte das letzte seiner Karriere eben dort sein. Gegen Darwin Blanch war der spanische Großmeister aber sehr weit davon entfernt, seinen Abschied aus der Caja Magica nehmen zu müssen. Nadal gewann mit 6:1 und 6:0. und hat sich damit die Chance auf eine Revanche gegen Alex de Minaur erarbeitet. Gegen den Australier musste Nadal vergangene Woche in Barcelona in Runde zwei die Segel streichen.

21 Jahre Altersunterschied brachten die beiden Spieler mit auf den Court. Und ein paar Fragezeichen hinsichtlich der Fitness von Rafael Nadal. Vor allem beim Aufschlag hatte der 37-Jährige in den letzten Wochen größere Probleme, gegen Blanch wurde dieses Facette des Spiels aber nicht weiter gefordert. Das wird beim Treffen gegen de Minaur schon anders sein.

Nadal vor prominentem Publikum

Die Aufmerksamkeit, die Rafael Nadal in Madrid genießt. ist indes erwartbar groß. So hat sich etwa Ex-Skistar Lindsey Vonn in die spanische Hauptstadt aufgemacht, um den Feierlichkeiten beizuwohnen. Auch mit dem einen oder anderen Spieler von Real Madrid ist immer zu rechnen, am Donnerstag war es Altmeister Raúl, der sich das Match gegen Blanch gab. Nicht zu vergessen natürlich auch Rafael Nadal jr., der mit Mama Xisca in der Box saß. Am Samstag geht es weiter.

Für Darwin Blanch gab es nur an Erfahrung zu gewinnen. Allerdings sei daran erinnert, dass auch Carlos Alcaraz beim ersten Treffen mit Nadal in mMadrid chancenlos war. Nur um diesen dann zwölf Monate später eben dort zu besiegen.

