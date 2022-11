ATP-Challenger Guayaquil: Daniel Altmaier steht im Finale!

Daniel Altmaier hat beim ATP-Challenger-Event von Guayaquil das Finale erreicht. Dort geht es für den Deutschen nun gegen die Nummer eins des Turniers, Federico Coria.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.11.2022, 07:55 Uhr

Daniel Altmaier kann am Sonntag eine bärenstarke Woche in Ecuador mit dem Titelgewinn krönen. Der Deutsche steht beim ATP-Challenger-Event von Guayaquil, in das Altmaier als Nummer drei gegangen war, im Endspiel. Am Samstagabend (MEZ) setzte sich der 24-Jährige in zwei Sätzen gegen Marco Cecchinato aus Italien durch.

Im Endspiel bekommt es Altmaier nun mit dem Argentinier Federico Coria zu tun. Der Argentinier ist die Nummer eins des Turniers und setzte sich in einem packenden Semifinale gegen Juan-Pablo Varillas im Tiebreak des dritten Satzes durch. Für Altmaier bedeutet der Finaleinzug indes ein Live-Ranking von Platz 82. Im Falle eines Triumphs würde der Deutsche bis auf Platz 80 vorrücken.