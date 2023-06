ATP Challenger Heilbronn: Dominic Thiem nimmt Auftakthürde souverän

Dominic Thiem darf sich beim ATP-125-Challenger-Turnier in Heilbronn über einen gelungenen Auftakt freuen. Der Österreicher setzte sich in Runde eins gegen Kaichi Uchida mit 6:4 und 6:4 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 19:57 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem setzte sich gegen Kaichi Uchida durch

Gelungener Auftakt für Dominic Thiem beim Challenger-Turnier in Heilbronn: Der US-Open-Sieger von 2020 siegte in Runde eins gegen den Japaner Kaichi Uchida souverän mit 6:4 und 6:4 und steht in Baden-Württemberg somit im Achtelfinale.

Thiem, der für das Sandplatzevent in Heilbronn nach seinem Erstrundenaus bei den French Open eine Wildcard angenommen hatte, ließ gegen Uchida zu keinem Zeitpunkt Zweifel über den Ausgang des Matches aufkommen. In der Runde der letzten 16 trifft der 29-Jährige am Donnerstag auf Pedro Martinez.

Die Nummer eins des Turniers ist unterdessen bereits ausgeschieden: Marco Cecchinato musste sich dem australischen Qualifikanten Akira Santillan am Dienstag mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben.

Das Einzel-Tableau in Heilbronn