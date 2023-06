ATP Challenger Heilbronn live: Dominic Thiem vs. Kaichi Uchida im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Challenger-125-Turniers in Heilbronn auf den Japaner Kaichi Uchida. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im Stream auf der ATP-Challenger-Seite und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 21:19 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem eröffnet in Heilbronn gegen Kaichi Uchida

Nach dem Erstrundenaus bei den French Open entschloss sich Dominic Thiem dazu, vorübergehend auf die Challenger-Tour zurückzukehren. In Heilbronn trifft der Österreicher zum Auftakt auf Kaichi Uchida. Der Japaner liegt in der Weltrangliste aktuell auf Platz 154.

Thiem vs. Uchida - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Kaichi Uchida gibt es ab 18 Uhr live im Stream auf der ATP-Challenger-Seite sowie in unserem Ticker.

Das Einzel-Tableau in Heilbronn