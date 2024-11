ATP-Challenger Helsinki: Kei Nishikori beendet Hoffnungen von Max Rehberg

Trotz einer starken Leistung im Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Helsinki musste sich Max Rehberg dem ehemaligen Top-4-Spieler Kei Nishikori in drei Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2024, 18:21 Uhr

Am Ende sollte es für Max Rehberg zwar knapp nichts mit einem Endspiel-Einzug beim ATP-Challenger-125-Event in Helsinki werden, dennoch lieferte der Qualifikant aus Deutschland im hohen Norden Europas eine absolute Top-Leistung ab. Am Ende hieß es nach 2:41 Stunden Spielzeit 6:4, 6:7 (6) und 6:2 für den Japaner Kei Nishikori. Eine so knappe Niederlage gegen den Asiaten ist jedoch eine hohe Auszeichnung, stand Nishikori doch 2014 im Endspiel der US Open und konnte insgesamt sechs Turnier der 500er-Klasse für sich entscheiden.

Aktuell kämpft der Ex-Weltranglisten-Vierte ein weiteres Mal um ein erfolgreiches Comeback - der Mann aus dem Land der aufgehenden Sonne hatte Zeit seiner Karriere manigfaltige Verletzungsprobleme, mit 34 Jahren zählt der vierfache Masters-Finalist auch nicht mehr zu den jüngsten seiner Sportart. Ganz anders Max Rehberg, der gerade einmal 21 Lenze zählt - der Münchner hat noch seine komplette Laufbahn vor sich. Größter bisheriger Erfolg war die Finalteilnahme beim ATP-Challenger-Event in Ismaning, Oberbayern, im Jahr 2022. Damals konnte nur der Franzose Quentin Halys den jungen Deutschen von seinem ersten Titelgewinn abhalten.

Nishikori wird es im Finale von Helsinki entweder mit dem Kasachen Denis Yeseyev oder dem Italiener Luca Nardi zu tun. Für “Nishi-san” ist es übrigens die erste Finalteilnahme bei einem Turnier, seit er im Sommer des Vorjahres beim ATP-Challenger-75-Turnier in Palmas del Mar (Puerto Rico) den Titel holen konnte.

