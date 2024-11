ATP Challenger Helsinki: Kei Nishikori holt sich den ersten Titel in 2024

Am Ende der Saison schafft es Kei Nishikori doch noch einmal einen Turniersieg einzufahren. Der Japaner triumphiert beim ATP-Challenger-125-Turnier in Helsinki.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 14:28 Uhr

Kei Nishikori hatte es in den letzten Jahren wirklich nicht leicht. Ehemals die Nummer vier des ATP-Rankings musste sich der Japaner mit zahlreichen Verletzungen herumplagen - besonders der Rücken und die Knie sind im wahrsten Sinne des Wortes wunde Punkte im Körpersystem des mittlerweile 34-Jährigen. Dennoch will oder kann Nishikori seine Karriere noch nicht abschreiben und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Comeback-Versuche gestartet.

Bislang waren diese nicht wirklich von Erfolg gekrönt - diesmal könnte es aber in die richtige Richtung laufen. Denn “Nishi-san” hat seinen ersten Turniersieg seit über eineinhalb Jahren eingefahren, er besiegt im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Helsinki den dort an fünf gereihten Italiener Luca Nardi nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4 und 6:1.

Mit dem Sieg in der finnischen Hauptstadt steht der Mann aus dem Land der aufgehenden Sonne kurz vor dem Wiedereinstieg unter die 100 besten Tennis-Herren der Welt, zu denen er schon circa zweieinhalb Jahre nicht mehr gehörte. Der erst 21-jährige Nardi verpasst hingegen seinen zweiten Saisontitel - Ende März hatte der Südeuropäer den Heim-Challenger in Neapel für sich entscheiden können.

Hier das Einzel-Tableau in Helsinki