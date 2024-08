ATP Challenger: Hugo Dellien gewinnt Bonn Open 2024

Hugo Dellien (ATP 130) ist der Sieger der Premierenausgabe der Bonn Open. Im Endspiel setzte sich der 31-Jährige gegen Maximilian Marterer (ATP 113) durch.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 19:31 Uhr

In einem ausgeglichen ersten Satz agierten beide Protagonisten des Endspiels auf dem vollbesetzten Centre Court lange Zeit auf Augenhöhe. Erst im Tiebreak schaffte es dann Hugo Dellien eine Schwächephase von Maximilian Marterer zu nutzen und den ersten Satz auf seine Seite zu holen.

Im zweiten Durchgang knüpfte der Bolivianer dann an seine Leistungen der letzten Tage an und erhöhte das Tempo weiter. Zu viel an diesem Tag für Maximilian Marterer. Der Nürnberger konnte kein weiteres Spiel mehr auf dem Scoreboard anschreiben und musste nach 1:42 Spielzeit seinem Gegner zum 7:6(2), 6:0-Sieg gratulieren.

Für Hugo Dellien ist der Triumph in Bonn der zweite Challenger-Titel in Folge. Die ehemalige Nummer 64 der Weltrangliste gewann erst am letzten Sonntag im tschechischen Liberec den Titel und macht damit einen deutlichen Schritt zurück in die Top100.

Auch Maximilian Marterer steht mit der Endspielteilnahme in Bonn wieder ganz knapp vor einer Rückkehr unter die besten 100 Tennisspieler der Welt.

Einzel, Finale

[3] H. Dellien (BOL) d [2] M. Marterer (GER) 7:6(2) 6:0

