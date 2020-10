ATP-Challenger Ismaning: Knappe Niederlagen für die deutschen Spieler

Am Freitag wurden, neben den Halbfinals im Doppel, die Einzel-Viertelfinals der Wolffkran Open ausgetragen. Bei dem mit 44.820 Euro dotierten Turnier der ATP Challenger-Tour sind nur noch internationale Einzelspieler im Rennen um die 80 Weltranglistenpunkte für den Turniersieg.

von PM

zuletzt bearbeitet: 24.10.2020, 08:33 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Antoine Hoang spielt heute um den Einzug ins Finale von Ismaning

Im „Match of the day“ traf der 25-jährige Maximilian Marterer (ATP 264) auf den an Nr. 4 gesetzten Antoine Hoang (ATP 134). Trotz gewonnenen ersten Satz und insgesamt 18 Assen unterlag der Franke nach exakt zwei Stunden Spielzeit mit 7:5, 4:6, 4:6.



Im Anschluss an das Match antwortete der 24-jährige Franzose: „Es war ein unheimlich schweres Match. Mein Gegner servierte unglaublich gut und im ersten Satz konnte ich fast keinen Return ins Feld bringen. Nachdem mir das Break im zweiten Satz gelungen ist, hat der Druck seinerseits etwas nachgelassen und ich konnte das Match in meine Richtung bringen. Ich bin nach dem dritten 3-Satz-Match im Turnier zwar etwas müde, aber sehr glücklich über den Sieg."

Masur unterliegt Gunneswaran in drei Sätzen

Einen großen Kampf lieferte der Bückeburger Daniel Masur (ATP 256) gegen den an Nr. 7 gesetzten Prajnesh Gunneswaran (ATP 152) ab. Nach verlorenem ersten Satz konnte der amtierende Deutsche Meister, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, den zweiten Satz im Tiebreak für sich entscheiden. Nach dem vorentscheidenden Break im achten Spiel des Entscheidungssatzes servierte der 30-jährige Inder zum 7:5, 6:7 (9), 6:3-Erfolg aus.

Van de Zandschulp gewinnt Krimi gegen Kamke

Das Tagesprogramm auf dem Centre Court eröffnete Tobias Kamke (ATP 238). Der 34-jährige Lübecker traf auf den aufschlagstarken Botic van de Zandschulp (ATP 174). Der 25-jährige Niederländer servierte insgesamt 13 Asse und konnte sich nach einem dramatischen Tiebreak im Entscheidungssatz mit 6:3, 3:6, 7:6 (9) durchsetzen. Im Halbfinale trifft der Champion des 2019 erstmals ausgetragenen ATP Challengers Hamburg auf Prajnesh Gunneswaran.

Hüsler bezwingt NextGen-Spieler Korda

Seine Erfahrung bei den Wolffkran Open konnte Marc-Andrea Hüsler (ATP 187) in die Waagschale werden. Bei seiner dritten Turnierteilnahme erreichte der 24-jährige mit seinem Sieg gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda (ATP 138), dem Sohn des ehemaligen Australian Open-Siegers Petr Korda, erstmals das Halbfinale. Der 24-jährige Schweizer konnte seinem an Nr. 5 gesetzten Gegner insgesamt zweimal den Aufschlag abnehmen, während der 20-jährige Korda alle neun Breakchancen verstreichen ließ und sich mit 4:6, 4:6 beugen musste.