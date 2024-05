Dominic Thiem - Karriereende wohl in diesem Herbst

Dominic Thiem soll nach einem Bericht der Salzburger Nachrichten seine Karriere im Herbst 2024 beenden. Offiziell bestätigt ist dieser Schritt noch nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 21:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem nimmt wohl bald Abschied

Im Herbst 2019 hat Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle ein fantastisches Jahr noch ein bisschen fantastischer werden lassen: mit dem Triumph bei den Ertse Bank Open. Nun deuten einige Zeichen darauf hin, dass Thiem fünf Jahr nach jenem Turniersieg bei Österreichs größtem Tennisturnier auch seinen Abschied vom aktiven Tennis nehmen könnte. Denn wie die Salzburger Nachrichten berichten, soll feststehen, dass Dominic Thiem seine grandiose Karriere in wenigen Monaten beenden wird. Eine offizielle Bestätigung aus dem Lager von Thiem steht noch aus.

Der US-Open-Champion von 2020 hat in den vergangenen Wochen und Monaten ja mehrmals erklärt, dass er seine Optionen genau abwägen werde, sollte er nicht wieder auf ein Level kommen, das seinen Ansprüchen genügt. Die aktuelle Saison ist jedenfalls nicht nach Wunsch verlaufen: Lediglich in estoril konnte Dominic Thiem auf der ATP-Ebene einen Matchsieg feiern.

Der Triumph in Flushing Meadows 2020 war auch der bislang letzte Turniersieg von Dominic Thiem auf der ATP-Tour. Insgesamt konnte der mittlerweile 30-Jährige 17 Championships auf der ATP-Tour holen.

Wo die Tennisfans Dominic Thiem noch bei der Arbeit sehen können, darüber kann man nur spekulieren. In Roland-Garros würde er wohl gerne antreten, am liebsten mit einer Wildcard. Auch an den Olympischen Spielen in Paris hätte Thiem gerne teilgenommen, es wäre sein erstes Antreten bei den Spielen. Und dann sind da noch die Generali Open in Kitzbühel, die Dominic Thiem 2019 ja auch gewonnen hat.