ATP-Challenger Ismaning: Yannick Hanfmann kämpft sich in Runde zwei

Dritter Hauptfeldtag bei den Wolffkran Open 2020. Am gestrigen Mittwoch kamen insgesamt vier deutsche Spieler im Einzelbewerb des mit 44.820 Euro dotierten Turniers der ATP Challenger-Tour zum Einsatz.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.10.2020, 09:18 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann ist in Ismaning erfolgreich gestartet

Mit besonderer Vorfreude erwarteten die einheimischen Tennisfans das innerdeutsche Duell zwischen dem an Nr. 2 gesetzten Yannick Hanfmann (ATP 95) und dem Stuttgarter Yannick Maden (ATP 163). In einem spannenden Match mit herausragenden Ballwechseln behielt Hanfmann, der 2017 die erste Ausgabe der Wolffkran Open siegreich gestalten konnte, mit 6:4, 6:7 (2) und 6:3 die Oberhand. In Runde 2 wartet auf den gebürtigen Karlsruher mit Tobias Kamke (ATP 238) der nächste deutsche Gegner.



„Ich bin froh, dass es heute zum Sieg gereicht hat. Solche Matches sind einfach 50:50, gerade auf diesem Belag hier. Am Freitag habe ich noch in Sardinien auf Sand gespielt, da blieb fast keine Zeit für eine wunschgemäße Vorbereitung“, so Hanfmann im Anschluss an das Match. Befragt zu seinem Gegner, antwortete der 28-jährige: „Wir kennen uns schon ewig und haben auf Jugend-Ebene sehr oft gegeneinander gespielt, da gibt es fast keine Geheimnisse. Es ist schön, dass man sich immer wieder trifft und auch auf so hohem Level gegeneinander spielen kann“.

Brown und Marterer im Einsatz

Publikumsmagnet Dustin Brown (ATP 254) eröffnete das Mittwochs-Programm der „Internationalen Hallenmeisterschaft von Bayern“. Denkbar knapp musste sich der Serve-and-Volley-Spezialist in seinem Auftaktmatch dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP 187) mit 6:7 (3), 6:4, und 6:7 (5) beugen.

Bereits für das Viertelfinale qualifizieren konnte sich Maximilian Marterer (ATP 264). Nach seinem 7:6, 6:2-Sieg in einer knappen Stunde gegen den an Nr. 6 gesetzten Schweizer Henri Laaksonen (ATP 132) sieht sich der 25-jährige Franke dem Franzosen Antoine Hoang (ATP 134) gegenüber. Der an Nr. 4 gesetzte Hoang besiegte seinerseits den Italiener Matteo Viola (ATP 231) in drei Sätzen.

Korda mit erfolgreicher Premiere auf Teppich



Ein großer Name des Tennissports erlebte in Ismaning seine Feuertaufe auf dem schnellen Hallenteppich-Belag. Sebastian Korda (ATP 138), Sohn des ehemaligen Australian Open-Siegers Petr Korda, stand auf dem Centre-Court dem Tschechen Zdenek Kolar (ATP 228) gegenüber. Nach verlorenem ersten Durchgang kämpfte sich der 20-jährige US-Amerikaner zurück ins Match und siegte mit 3:6, 6:3, 6:4. In der zweiten Runde trifft der in Florida lebende Korda auf den Giessener Julian Lenz (265).

Nach dem Match sagte Korda: „Es war mein erstes Einzel-Match auf dem Teppich-Belag und zu Beginn hatte ich so meine Probleme damit. Nach verlorenem ersten Satz habe ich mich aber immer wohler gefühlt und ein gutes Match gespielt. Es war natürlich schon eine krasse Umstellung von den verregneten, langsamen Sandplätzen in Paris zu den Bedingungen hier. Aber ich bin erst einmal sehr glücklich darüber, dass ich das Match gewonnen habe“.