ATP Challenger: Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer im Halbfinale

Jan-Lennard Struff hat beim Challenger-Turnier in Bordeaux das Halbfinale erreicht. Gleiches gilt für seinen Landsmann Dominik Koepfer in Turin.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 14:45 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht im Halbfinale

Jan-Lennard Struff befindet sich weiterhin in beeindruckender Form. Der Warsteiner, der beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid zuletzt das Finale erreichte, steht beim Challenger-Event in Bordeaux in der Vorschlussrunde. Im Viertelfinale setzte sich der topgesetzte Deutsche gegen Corentin Moutet, der in Runde zwei gegen Dominic Thiem gewonnen hatte, mit 6:3 und 6:2 durch. Struff trifft nun auf Tomas Martin Etcheverry.

Beim Challenger-Turnier in Turin durfte sich unterdessen Dominik Koepfer über den Halbfinaleinzug freuen. Der 29-Jährige schlug Edoardo Lavagno klar mit 6:3 und 6:1 und bekommt es im Semifinale mit Daniel Elahi Galan zu tun.

Weniger gut lief es für Maximilian Marterer in Tunis. Der Nürnberger musste im Viertelfinale gegen Geoffrey Blancaneaux beim Stand von 2:5 aus seiner Sicht aufgeben.

