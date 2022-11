ATP Challenger: Koepfer in Calgary im Finale, Altmaier verliert Marathon

Dominik Koepfer hat beim ATP-Challenger-Tour-Turnier in Calgary das Endspiel erreicht. Daniel Altmaier ist in Montevideo dagegen hauchzart gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2022, 10:10 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer steht in Calgary im Endspiel

Koepfer setzte sich in der Olympiastadt von 1988 im Halbfinale gegen Lokalmatador Gabriel Diallo mit 7:6 (2) und 6:2 durch. Im Endspiel geht es für den deutschen Linkshänder nun gegen Aleksandar Vukic, der für Australien startet. Koepfer ist in Calgary an Position fünf gesetzt, Vukic einen Rang davor.

Für Daniel Altmaier war beim Challenger in Montevideo dagegen im Halbfinale Schluss. Altmaier lieferte Tomas Martin Etcheverry einen großen Kampf, verlor allerdings nach einer Spielzeit von 3:25 Stunden mit 7:6 (5), 3:6 und 6:7 (6).