ATP Challenger Lugano: Cedrik-Marcel Stebe erreicht Viertelfinale

Cedrik-Marcel Stebe hat nach einem starken Dreisatzerfolg über Mirza Basic das Viertelfinale beim Challenger-Event von Lugano erreicht. Möglicher Gegner in der Runde der letzten Acht: der Österreicher Jurij Rodionov.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 14:35 Uhr

Cedrik-Marcel Stebe schlägt zurzeit in Lugano auf

Cedrik-Marcel Stebe, der zum Auftakt in das Challenger-Event von Lugano den Finalisten aus Biel - den Polen Kacper Zuk - aus dem Turnier nehmen konnte, spielte auch gegen Mats-Moraing-Bezwinger Miza Basic ein gutes Match. Nachdem der Deutsche Satz eins mit 4:6 abgeben musste, drehte Stebe in der Folge gehörig auf und löste schließlich mit 4:6, 6:4 und 6:3 sein Ticket fürs Viertelfinale.

In diesem könnte es nun gegen den zuletzt formstarken Jurij Rodionov gehen, der in Biel seinen vierten Karrieretitel auf Challenger-Niveau hat gewinnen können. Rodionov trifft am Nachmittag auf den Japaner Yuichi Sugita.

Für Cedrik-Marcel Stebe gibt es nach harten Wochen mit einigen Auftaktniederlagen nun wieder etwas positivere Nachrichten. Der Deutsche hat 2022 bereits zwei Challenger-Halbfinals (zwei Mal in Forli, Italien) und ein Achtelfinale beim ATP-250-Event von Dallas erreicht.

Hier geht´s zum Draw von Lugano!