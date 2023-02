ATP Challenger Manama: Jan-Lennard Struff schon im Halbfinale

Jan-Lennard Struff weiß beim ATP-Chalenger-Turnier in Manama, Bahrain, weiter zu überzeugen. Der deutsche Davis-Cup-Spieler steht nach einem ungefährdeten Sieg gegen Tomas Machac bereist im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2023, 17:09 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Manama schon im Halbfinale

Das Challenger-Turnier in Manama, das offiziell vom Innenministerium Bahrains gesponsert ist, kann mit einer formidablen Besetzung aufwarten. Jan-Lennard Struff etwa hat es nicht einmal die Gesetzen-Liste geschafft. Was den Warsteiner aber nicht davon abhält, groß aufzuspielen. Struff schlug am Freitag Tomas Machac sicher mit 6:4 und 6:3.

In der Vorschlussrunde bekommt es der deutsche Davis-Cup-Spieler nun mit Thanasi Kokkinakis zu tun, der das rein australische Duell gegen Alexei Popyrin mit 6:3 und 7:6 (5) für sich entschied. das zweite Halbfinale bestreiten Salvatore Caruso und Überraschungsmann Abedallah Shelbayh aus Jordanien.

Hier das Einzel-Tableau in Manama